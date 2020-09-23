В Смоленске назвали лучших водителей автобусов. Фото: администрация г. Смоленска.

В сдачи правил дорожного движения победу одержал Харебава Мамука, второе место – у Александра Вавильченкова, третье досталось Александру Арвачеву.

Лучшим в маневрировании на автобусах средней вместимости стал Сергей Апраксин, на втором месте – Вадим Пантюхов, на третьем – Сергей Коваленко.

В маневрировании на автобусах большой вместимости также победил Сергей Апраксин, второе место занял – Олег Колбасов, третье – Харебава Мамука.

Победители получили памятные подарки от МУП «Автоколонна 1308» и спонсоров мероприятия, а также главный приз – повышение класса вождения.

Отметим, конкурс водительского мастерства проводится в Смоленске ежегодно. Он позволяет довести до совершенства навыки вождения и закрепить знания ПДД.

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