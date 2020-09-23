Новый светофор на улице Седова в Смоленске создал пробку. Фото: Ольга Добренкова, ВК.

В Смоленске на месте смертельного ДТП установили светофор. Однако после появления регулировщика смоляне обратили внимание, что дорога от дома до работы стала занимать гораздо больше времени.

Жители Сортировки отмечают, что в микрорайоне пробка растягивается до отделения Сбербанка.

- На третьем светофоре проскакиваешь, - пишут автомобилисты. - Вот только пятница покажет на выезд из города что будет, надо заплатить кофе едой и трафиком в интернете.

Напомним, смертельное ДТП произошло на улице Седова 30 августа. В районе дома №33А 43-летний водитель "Фокуса" не уступил дорогу грузовику. Последний перевернулся на обочине, а легковушка в секунды прекратилась в груду металла.