Смоленский медицинский университет получил благодарность от Владимира Путина. Фото: СГМУ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу Смоленского государственного медицинского университета за научно-педагогическую деятельность - подготовку высококвалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, в этом году вуз празднует 100-летний юбилей с года основания. Ранее вуз получил средства на реставрацию главного корпуса. Административно-учебный корпус – одно из красивейших зданий города. Реконструкция его фасада улучшит облик Смоленска.

На сегодняшний день, в университете трудится порядка тысячи преподавателей. В их числе более 100 докторов наук и почти 500 кандидатов наук.