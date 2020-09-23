В Смоленске 22-летний мужчина ответ за серию нападений на заправки. Фото: pixabay.com.

22-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за нападения на заправки в Смоленской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. От безденежья он надел маску и с ножом в руках забрал кассу одной из станций в Краснинском районе. Поняв, что все пошло гладко, он переночевал в лесу, и утром пошел на новое дело. Но один из посетителей ударом сбил налетчика с ног и удерживал до приезда полицейского наряда.

Обвиняемый признал вину и рассказал, что на преступления пошел из-за безвыходности.