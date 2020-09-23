В Угранском районе началось строительство ФАПа. Фото: Департамент по здравоохранению, ВКонтакте.

В деревне Вёшки Угранского района началось строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пунктов. Своим появлением пункт обязан реализации в регионе нацпроекта «Здравоохранение».

- Сформировать сеть медицинских организаций первичного звена и обеспечить оптимальную доступность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь для населения — главная задача регионального проекта системы оказания первичной медико-санитарной помощи, - отмечают сотрудники департамента по здравоохранению в соцсетях.

Строительство ФАПа планируется завершить в ноябре 2020 года.