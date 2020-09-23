В Смоленске родители пожаловались на ужасную дорогу к детскому саду. Фото: ВК.

Родители воспитанников детского сада №74, что на улице Малая Краснофлотская, негодуют – каждый день им приходится водить детей по разбитой дороге в любимый детский сад. Асфальт там давно раскрошился, дети спотыкаются об ухабы, рискуя разбить колени. А в сырую погоду все заполняются водой.

- Территория детского сада №74, где каждый день разбиваются дети. Сил уже не хватает, знаем и заведующая сада сколько лет просит наших властей сделать дорожки и всё без толку, - пожаловалась одна из мам Наира Саргсян в паблике «Подслушано в Смоленске» ВКонтакте.

Смолянка отмечает, что дорогу обещали привести в порядок и в этом году, только когда это произойдет никто не озвучил.

В Смоленске родители пожаловались на ужасную дорогу к детскому саду. Фото: ВК.

Ранее «КП» писала о ремонте улицы Мало-Краснофлотская. Глава города Андрей Борисов отмечал, что дорогу обещают сдать раньше срока – до 1 октября. На улице построят ливневку, обновят асфальт, тротуары и сделают заездные карманы.