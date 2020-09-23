В Рославле пассажирский автобус сбил 17-летнюю девушку на зебре. Фото: Главное в Рославле, ВКонтакте.

17-летняя девушка получила серьезные травмы в ДТП на улице Пролетарская в Рославле. Авария произошла утром 23 сентября.

Водитель ехал по кольцу и не успел затормозить перед пешеходным переходом. По словам местных жителей, пострадавшая – студентка медицинского училища – находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы отмечают, что участок довольно опасен для пешеходов и просят поставить светофор.

Ранее регулировщик появился на улице Седова в Смоленске, где произошло смертельное ДТП.