В Смоленской области ввели карантин из-за жука-вредителя. Фото: ru.wikipedia.org.

В Смоленском районе обнаружили чёрного елового усача рода Monochamus sutor, передаёт Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Исследование, проведённое ведомством, обнаружило в лесах Смоленского района наличие личинок похожих своими признаками на карантинных вредителей Monochamus sutor. Вывод специалистов подтвердила и проведенная экспертиза. Насекомые этого вида являются техническими вредителями древесины. Они нападают на ослабленные хвойные деревья, убивая их.

Сейчас на границах Заднепровского района Смоленского лесничества - филиала ОГКУ «Смолупрлес» установлена карантинная фитосанитарная зона.