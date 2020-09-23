В Смоленской области стартовала акция по сбору батареек . Фото: администорация Смоленской области.

В школах Смоленской области проходит природоохранительная акция по сбору старых батареек, сообщает администрация региона.

Проект создан, чтобы воспитать у подростков экологическое мышление и привлечь внимание общественности к проблемам переработки отходов. Акция призывает к рациональному использованию природных ресурсов.

В прошлом году смоленские школьники смогли собрать более 2 тонн использованных батареек, которые потом были отправлены на утилизацию. Учитывая активное участие ребят в этом мероприятии в администрации региона решили проводить такую акцию каждый год.

Участники, которые соберут наибольшие количество использованных источников малого тока, получат грамоты и ценные призы. Акция продлится до 14 ноября.