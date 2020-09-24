В Смоленске грузовик снес 20 ограждений и сбил Volkswagen

В Смоленске КАМАЗ снес ограждения и Volkswagen на улице Верхний Волок. Фото: vk.com/drive2_smolensk.

Около 20 ограждений снес КАМАЗ на улице Верхний Волок и столкнулся с Volkswagen. Остановить машину водителю грузовика удалось лишь на кольце.

О ДТП, которое произошло около 08.00 24 сентября сообщили очевидцы в соцсетях.

- Асфальт покрылся множественными кусками земли, асфальта, и деталями от металлической конструкции, ищите пути объезда, - написали автомобилисты.

Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.