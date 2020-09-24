10 миллионов деревьев высадили в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Около 10 миллионов деревьев высадили в Смоленской области в соответствии с региональным лесным планом. Это ели, сосны, каштаны, клены, яблони, липы, туи, осины и иные хвойные и лиственные породы деревьев, сообщает пресс-служба администрации региона. Площадь посадки составила более 2,6 га.

Кроме того, на площади 0,4 га были посеяны семена для будущих деревьев.

В администрации региона отмечают, что восстановительные работы продолжаются – до 15 октября запланировано высадить порядка 33 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород на площади более 11,6 га.

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