Капсулу с посланием потомкам подготовили к закладке в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Вскрывать капсулу будут через 25 лет - в день 100-летия Великой Победы.

- Капсула представляет собой металлический, герметично закрывающийся короб, который был изготовлен мастерами авиационного завода, - сообщили сотрудники комитета по информационной политике администрации города.

Почётная миссия вложения альбома в капсулу, как раз подчёркивая тесную и непрерывную связь поколений, была доверена Евгении Николаевне Цикуновой. Сейчас Евгении Николаевне 82, будучи ребёнком, она на себе испытала все тяготы войны, а затем более 20 лет честно трудилась на авиазаводе, поэтому к подготовке послания отнеслась с особым трепетом.

Церемония закладки капсулы состоится 25 сентября. В этот же день будет открыта мемориальное панно с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Посмотреть полную программу празднования Дня города можно здесь.

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