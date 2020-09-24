Смолянам-получателям социальных выплат придется оформить карту «Мир». Фото: pixabay.com.

Получателям социальных выплат до 1 октября 2020 года необходимо обратиться в свои банковские организации и оформить карту «Мир», и далее предоставить реквизиты счета и документы, удостоверяющие личность, в сектор социальных выплат, приема и обработки информации смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат, приема и обработки информации» по месту жительства, сообщает администрация региона.

Изменения касаются только жителей региона, которые получают социальные выплаты на банковские карты. Ничего не меняется для смолян, ранее оформивших на карты «Мир», а также получающих деньги на сберегательные книжки или на почте.

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