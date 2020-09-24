Ремонт дороги к деревне Пронино идет с опережением графика. Фото: из архива администрации Смоленской области.

По информации Департамента по транспорту и дорожному хозяйству, работы выполняются за счет средств регионального дорожного фонда. В настоящее время рабочие укладывают верхний слой асфальтобетона и выполняют обустройство тротуаров.

Завершить ремонт дороги планируют к середине октября.

В тоже время в столице региона продолжается реконструкция улицы Николаева. Ранее стало известно, что одну из сторон закроют для транспорта еще на месяц.