В Смоленске движение транспорта перекроют в День города на 11 улицах. Фото: pixabay.com.

25 и 26 сентября часть улиц Смоленска перекроют для транспорта, передает городская администрация. Ограничения связаны с обеспечением безопасности во время проведения массовых мероприятий и ярмарок, приуроченных к празднованию освобождения города от фашистских захватчиков.

Первые ограничения начнут действовать с 18.00 25 сентября. Для проезда транспорта будут закрыты улицы Октябрьской Революции, Коммунистическая, Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Пржевальского. Временные знаки уберут после праздничного салюта - в 23.00 26 сентября.

С 06.30 26 сентября перекроют Кутузова, 25 Сентября и Нахимова. Изменит свой маршрут и общественный транспорт:

№ 6н, 7, 9, 9н, 21н, 22, 46н, 56н будет следовать по улицам Губенко, Генерала Лукина;

№ 16н - по проспекту Строителей, улице Рыленкова (в обратном направлении);

№ 35н, 58н - по улице Рыленкова, проспекту Строителей (в прямом направлении);

№ 26н, 37н, 38н, 44н - по улицам Багратиона, Академика Петрова.

Ограничения снимут после окончания работы сельскохозяйственных ярмарок - в 18.00.

Также недоступными будут улицы Дзержинского и Пржевальского. Ездить по ним будет запрещено с 20.00 до 23.00 26 сентября. Маршрутки и автобусы 21-го маршрута будут курсировать не через парк, а по Большой Советской.