В Смоленске появился новый арт-объект. Фото: администрация г. Смоленска.

Торжественное открытие арт-объекта состоится 25 сентября, в День города.

Напомним, ежик - герой детских стихов смоленского поэта Бориса Соколова. За годы творчества он успел освоить множество профессий, но неизменно нёс подрастающему поколению ценности добра и гуманизма.

Напомним, также 25 сентября еще будет открыто панно «Бессмертный полк» и заложена капсула с посланием потомкам. Праздничные мероприятия пройдут в Сквере Памяти героев.