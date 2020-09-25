Смоленские школы получили благодарность за подготовку учеников. Фото: pixabay.com.

Российский совет олимпиад школьников объявил благодарность двум учебным заведениям Смоленска - Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского и Лицею имени Кирилла и Мефодия. Школы смогли подготовить значительное число призеров и победителей олимпиад в прошлом учебном году.

Ежегодно в Министерстве науки представляют новый список школьных олимпиад. Все соревнования, проводимые РСОШ являются бесплатными, а победители и призеры могут получить льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Решение о присвоении благодарности школам было принято на заседании РСОШ 28 июля.