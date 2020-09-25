Уволена заместитель главы Смоленска Тамара Максимчук. Фото: smolensk.er.ru.

Уволена заместитель главы Смоленска Тамара Максимчук. Тамара Яковлевна два года курировала социальную сферу города. До работы в администрации Тамара Максимчук контролировала ход благоустройства территорий в программе «Комфортная городская среда», возглавляла реготделение партии «Единая Россия», была депутатом облдумы.

О причинах кадрового решения не сообщается. Источник в администрации сообщил, что 25 сентября последний рабочий день у Тамары Яковлевны.

Ранее стало известно об увольнении начальника департамента по здравоохранению. Уход по собственному желанию Елены Войтовой стал неожиданностью. В администрации региона Елена Николаевна проработала около 14 лет.