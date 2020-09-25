Смоленский завод стал лучшим экспортером года в ЦФО. Фото: pixabay.com.

Подведены результаты окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года». Победителем в сфере агропромышленного комплекса стал вяземский завод по производству соков «KRAL”. Он стал лучшим экспортером года в Центральном Федеральном округе.

Данное предприятие уже более 10 лет производит натуральные соки и экспортирует их в 15 стран мира, в том числе в Европу, Китай и США. При этом, «Крал-консерв» разрабатывает специальные продукты для вывоза за рубеж. Например, свекольный сок, который не востребован в России, но очень популярен в Венгрии.

Скоро производственная мощь предприятия увеличится в 3 раза и составит 20 млн литров сока в год. Это станет возможным за счёт реализации инвестиционного проекта, подписанного в феврале 2019 года главой компании Вусатом Мамедовым. В частности ожидается строительство нового завода.

Стоит отметить, что премия «Экспортер года» учреждена в прошлом году в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт». Победа присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим больших успехов в поставках товаров, работ и услуг.

В этом году в премии принимали участие экспортеры из Смоленской, Калужской, Владимирской, Московской и Орловской областей. Вяземскому производителю удалось одержать победу благодаря точному соответствию продукции заявленным требованиям. Также организаторы отмечают, что большую роль сыграл натуральный состав соков.

В ноябре вяземский завод представит Смоленскую область на федеральном этапе премии в Москве.