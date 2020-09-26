Стало известно, кто станет главой Смоленского горсовета

Стало известно, кто станет главой Смоленской горсовета. Фото: ВКонтакте.

Главного врача детской областной больницы Викторию Макарову рекомендовали на должность председателя Смоленского городского Совета. Кандидатуру рекомендовал президиум регионального политсовета партии «Единая Россия».

В то же время фракцию единороссов в горсовете возглавил Николай Шумейко.

Ранее «КП» писал, что Нина Куликовских, работавшая в областной Думе и активно занимавшаяся поисковой работой – без вести пропавших солдат, заняла кресло члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от Администрации Смоленской области. Полномочия Франса Клинцевича прекращены с 18 сентября.