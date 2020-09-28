Отопительный сезон начался в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Решение о раннем пуске отопления связано с учетом сложившейся в текущем году ситуации с коронавирусной инфекцией и угрозой распространения сезонных заболеваний.

- Необходимо обеспечить своевременное начало отопительного сезона в городе, чтобы смоляне не испытывали дискомфорт, чтобы не допустить рост заболеваемости, что особенно важно в этом году, - подчеркнул глава Смоленска Андрей Борисов, принимая решение о раннем запуске отопления.

Отметим, тепло в социальные учреждения поступило на минувшей неделе.

Ранее "КП" писала, что с 25 сентября в регионе стартовала прививочная кампании против коронавирусной пневмонии. Первыми прививки получили врачи, имеющие больший контакт с ковидными пациентами.