«Убил и поджог»: В Десногорске задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Десногорске задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

51-летнего жителя Десногорска задержали по подозрению в убийстве местной жительницы 1982 года рождения, которую ранее обнаружили на берегу водохранилища со следами насильственной смерти.

Задержанный сообщил полицейским, что он выпивал с дамой, а потом она его оскорбила, за что получила удар в горло. Когда женщина упала и перестала подавать признаки жизни, мужчина поджог ее одежду и ушел.

В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.