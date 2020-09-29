В Смоленске обновят комбинат хлебопродуктов. Фото: администорация Смоленской области.

Цех по производству комбикормов смоленского хлебокомбината реконструируют, сообщают в администрации региона. В цеху установят дополнительное оборудование для гранулирования жидких компонентов и цельного зерна. Также будет построена новая паровая котельная и подстанция с двумя трансформаторами. Модернизация позволит увеличить производственные мощности, а продукция вырастет до 14 тысяч тонн в месяц.

Напомним, смоленский хлебокомбинат основан в 1944 году и занимается выпуском рассыпных и гранулированных кормов для сельскохозяйственных животных и птиц. Продукция завода поставляется не только фермерам Смоленской области, но и на агропромышленные предприятия Центрального федерального округа.

Уверен, что реализация данного проекта внесет значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала нашего региона, - подчеркнул директор комбината Александр Мазур.

Общий объем инвестиций от реализации этого проекта эксперты оценивают в 180 млн рублей.

Читай также:

Смоленский завод стал лучшим экспортером года в ЦФО (подробнее).