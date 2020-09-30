Жителям 53 домов в Смоленске отключат холодную воду. Фото: pixabay.com.

1 октября с 09.30 вода будет отключена в домах № 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 40а, 40б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 35в, 35г, 35д, 37, 37а, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45 по Краснинскому шоссе и №2, 3 по улице Воинов-интернационалистов.

В городской администрации обещают обеспечить население привозной водой. Телефон для заказа водовоза - 38-18-50, 70-50-61.

Отмечается, что вода в домах жителей региона появится после завершения работа. Когда конкретно, не сообщается.

Кроме того, сегодня, 30 сентября, из-за профилактических работ с 10.00 до 17.00 без воды останутся жители ул. Вязовенька, ул. Тушемлинская и Московское шоссе, 1, 1а, 3.

Ранее "КП" сообщала, что городской жилой фонд начали подключать к теплу. Коммунальщики обещают, что батареи в квартирах смолян начнут греть до конца недели.