В Смоленской области на МЖД продолжается ежедневная дезинфекция подвижного состава. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В целях профилактики коронавирусной инфекции, сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ на Московской железной дороге усилены мероприятия по дезинфекции подвижного состава, сообщает пресс-служба компании.

Ежедневно санитарную обработку специальными средствами методом распыления проходит 450 вагонов «Ласточек», эксплуатируемых на МЦК и в межрегиональном сообщении, более 4500 вагонов пригородных и свыше 900 вагонов пассажирских поездов. Антисептические средства на поверхностях остаются активными и обладают своими свойствами 24 часа. При заходе пригородных поездов в пункты оборота в течение дня в подвижном составе осуществляется сухая уборка.

Кроме того, регулярно с помощью специальных чистящих средств обрабатываются все «контактные» поверхности: поручни, ручки и др. В поездах дальнего следования для пассажиров организована продажа средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, антисептиков.