Смоленский врач попался на незаконном получении федеральной надбавки. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Нарушение вскрылось в Ярцеве во время проверки центральной районной больницы на соблюдение законодательства. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что один из сотрудников поликлиники приобрел сертификат и диплом по программе профессиональной переподготовки без фактического обучения.
А после - на основании этих документов медработник в июле 2020 года получил федеральную надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».
Читай также:
Арт-объект в поддержку врачей открыли в Смоленской области. Десногорские художники сказали спасибо врачам (подробнее).