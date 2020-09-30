Смоленский врач попался на незаконном получении федеральной надбавки. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Нарушение вскрылось в Ярцеве во время проверки центральной районной больницы на соблюдение законодательства. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что один из сотрудников поликлиники приобрел сертификат и диплом по программе профессиональной переподготовки без фактического обучения.

А после - на основании этих документов медработник в июле 2020 года получил федеральную надбавку в размере 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

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