В Смоленской области установили детскую площадку после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области после вмешательства прокуратуры установили детскую площадку. О ненадлежаще организованном досуге несовершеннолетних в деревне Петропавловка Глинковского района стало известно после обращения местного жителя к зампрокурору области в ходе личного приема.

- Сначала прокуратурой было вынесено представление в адрес органов местного самоуправления, после чего его рассмотрели. В настоящее время игровая площадка установлена, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.