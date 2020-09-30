В Смоленске показали подсветку Парка Пионеров. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске показали подсветку обновленного Парка Пионеров. В пресс-службе городской администрации рассказали, что для комфортных вечерних прогулок здесь установили три десятка новых фонарных столбов освещения и 17 прожекторов для подсветки Смоленской крепостной стены.

В Смоленске показали подсветку Парка Пионеров. Фото: администрация г. Смоленска.

Напомним, сквер ремонтировали в рамках программы «Комфортная городская среда».

Также окончены работы и на двух других территориях – у танка Т-34 и в сквере имени Александра Пушкина.