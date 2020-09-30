Стали известны подробности наезда на пешехода в Смоленске

Стали известны подробности наезда мотоциклиста на пешехода в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Полицейские прокомментировали ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход на улице Кирова в Смоленске. Напомним, около 17.25 29 сентября на перекрестке с улицей Пригородная произошла авария, в результате которой автомобили на нескольких улицах «встали» в многочасовые пробки.

- Пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и угодила под колеса мотоцикла «Кавасаки GPZ 500 S», который двигался по крайней левой полосе, для поворота налево. Женщина была госпитализирована, - сообщили в УГИБДД.

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