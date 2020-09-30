В Смоленске 63 процента домов подключены к отоплению. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Отопительный сезон стартовал в столице региона 25 сентября. На данный момент, теплоносителем снабжены все социальные объекты - школы, больницы и детские сады.

В городе работает 73 котельные станции и 190 центральных тепловых пунктов. Тепло вернулось в 63 процента домов, сообщают в администрации Смоленска.

Также в мэрии напоминают, если теплоноситель уже подан в ваш дом, а батареи холодные,, необходимо обратиться в управляющую компанию. Специалисты проведут развоздушивание внутридомовой системы и проверят состояние труб.

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