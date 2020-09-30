В Смоленске вспыхнул лифт в девятиэтажном доме. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечером 29 сентября в девятиэтажном доме на Королевке загорелся лифт. Жильцы многоэтажки вовремя почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. На место происшествия приехало сразу несколько подразделений - три с половиной пожарные бригады и две специализированные пожарно-спасательные части.

Огонь успел повредить часть лифта, но спасатели сумели все оперативно потушить. Эвакуировать жильцов не потребовалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Специалисты устанавливают причину пожара. Возможно произошло короткое замыкание, сообщают в пресс-службе МЧС по Смоленской области.

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