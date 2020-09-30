Глава Смоленска уволил двух замов и глав управлений

Глава Смоленска уволил двух замов и главу управления. Фото: из архива администрации Смоленска.

30 сентября глава Смоленска расторг ряд трудовых договоров - администрацию покинули заместитель главы города по социальной сфере Тамара Максимчук, заместитель главы города по финансово-экономической деятельности Тамара Никитенкова и начальник управления образования и молодежной политики Людмила Иваниченко. Трудовые отношения были прекращены в связи с выходом работников на пенсию.

Также был расторгнут договор с Аллой Федоришиной, начальником правового управления, ввиду его истекшего срока действия.

Информация о назначении на освободившиеся должности будет обнародоваться по мере подписания главой города соответствующих распоряжений, отмечают в администрации.

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