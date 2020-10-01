В Смоленской области завоют сирены. Фото: pixabay.com.

2 октября в Смоленской области зазвучат сирены, передают в пресс-службе МЧС по региону. Жителей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, тревога будет учебная.

При угрозе возникновения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства. Это единый сигнал, означающий «Внимание всем», призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация, - сообщают в ведомстве.

Осмотр системы оповещения населения продлится с 10 до 13 часов. Также по сетям телерадиовещания будет передаваться речевая информация «Техническая проверка».

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