В Смоленске мужчину, перевернувшегося на байдарке, нашли мертвым. Фото: Водолазная группа "ДобротворецЪ".

В Смоленске завершены поиски предпринимателя Станислава Георгиева, который 20 сентября сплавлялся с другом по реке Днепр и в районе моста по улице Дзержинского перевернулся на байдарке. Жилетов на мужчинах не было. Друга Станислава обнарудили быстро и с сильным переохлаждением доставили в областную больницу. Поиски самого Станислава заняли больше недели. Искали с воздуха и под водой. Вечером 30 сентября стало известно, что мужчина найден.

В Смоленске мужчину, перевернувшегося на байдарке, нашли мертвым. Фото: ПСО "Сальвар".

Поисковики не раскрывают подробности операции, лишь приносят соболезнования родным и близким Станислава.