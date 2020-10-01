В Смоленске организатор вечеринки в клубе «Gold» получила штраф. Фото: pixabay.com.

В Смоленске организатор вечеринки в клубе «Gold» получила штраф. Напомним, в заведении прошла дискотека в период ограничительных мер, где не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее «КП» сообщал, что видеозаписи с вечеринки просочились в интернет и вызвали бурю эмоций.

- Постановлением Ленинского районного суда города Смоленска по делу № 5-572/2020 гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ и подвергнута наказанию в виде административного штрафа, - прокомментировали сотрудники регионального Роспотребнадзора.