В КВЦ имени Тенишевых отметят День Смоленского Поозерья. Фото: Национальный парк "Смоленское Поозерье" ВКонтакте.

3 октября в КВЦ имени Тенишевых отметят День парка «Смоленское Поозерье». Перед гостями выступят замдиректора парка Владимир Хохряков и научный сотрудник Олег Семионенков. Жители города узнают об особенностях уникальных озёр национального парка, их истории, удивительных метаморфозах, открытиях, которые по сегодняшний день совершают учёные, изучающие водоёмы Смоленского Поозерья.

Олег Игоревич разъяснит – что именно привлекает посетителей в Смоленское Поозерье, чем отличается эта особая территория от всех остальных. Расскажет о своих поездках с научными исследованиями по территории Смоленской области, поделится своими открытиями и находками, а также продемонстрирует коллекционный энтомологический материал из собственной коллекции и оборудование, необходимое для проведения исследований.

Также в Центре можно будет сфотографироваться с ростовыми куклами-зубрами. Детей ждет викторина и интерактивные игры.

Начало в 14.00.