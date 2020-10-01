В Смоленской области обнаружили 123 боеприпаса времен ВОВ. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

28 сентября в Духовщинском районе были обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-центре МЧС по Смоленской области.

Среди находок - 2 мины в деревне Пономари и 121 артиллерийский снаряд в деревне Острово. Предметы изъяли специалисты пожарно-спасательного центра и уничтожили.

Управление МЧС напоминает, в случае обнаружения подозрительного предмета нужно сразу обращаться по телефону 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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