В Смоленске стартует «Школа будущего предпринимателя». Фото: pixabay.com.

13 октября в областном центре стартует новый сезон проекта «Школа будущего предпринимателя», сообщают в пресс-службе городской администрации. Поучаствовать могут старшеклассники и студенты из Смоленска, программа будет бесплатной.

Цель школы - сформировать в среде молодежи положительный образ предпринимателя, создать дополнительную профориентацию у юношей и девушек, а также выявить наиболее способных и успешных людей в бизнес-сфере.

На проекте бизнес-тренеры и предприниматели проведут семинары, тренинги и мастер-классы. Также предусмотрены экскурсии на предприятия города.

«Школа будущего предпринимателя» пройдет в филиале Финансового университета при правительстве РФ на проспекте Гагарина. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам - 38-50-00, 38-97-94.

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