В Смоленске ректор Роман Козлов рассказал о ремонте в СМГУ

В Смоленске продолжается масштабный ремонт в СМГУ. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске продолжается масштабный ремонт в СМГУ. О ходе работ рассказал ректор вуза Роман Козлов.

До конца 2020 года будет отремонтирован фасад главного корпуса, построенного в 1930 году, завершена полная реконструкция холла главного учебного корпуса. Отремонтирован переход, соединяющий учебный корпус со столовой, - там оборудовали зону отдыха для студентов.

Завершен ремонт и в музее истории университета. Приобретено новое интерактивное и экспозиционное оборудование, отремонтировано отдельное помещение для фондохранилища, установлено 35 посадочных мест для проведения тематических семинаров, совещаний и торжественных мероприятий.

До конца октября начнет функционировать мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр СГМУ. В нем будут учиться студенты, ординаторы, врачи, проходящие профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, а также сотрудники учреждений здравоохранения.