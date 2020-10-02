В Смоленске мемориал «Бессмертный полк» сделают в цифровом виде. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске мемориальное панно памяти «Бессмертный полк» сделают в цифровом виде. Часть анкет уже оцифрована, сообщает городская администрация. Жители смогут посмотреть схему расположения плит и фотографий на них.

Напомним, панно памяти открыли в Сквере Памяти Героев 25 сентября. Также там прошла реконструкция сквера.

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