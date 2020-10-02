Опасную горку отремонтировали в сквере в Сафонове. Фото: pixabay.com.

Опасную горку отремонтировали после вмешательства прокуратуры в сквере ДПШО «Орел» в Сафонове. Проверка показала, что на четырех участках торчали болты и была деформирована поверхность. Все это представляло опасность для детей.

По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором в адрес и.п. главы МО «Сафоновский район» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения оперативно устранены, сообщили в прокуратуре региона.

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