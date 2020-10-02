Смоленские власти решают вопрос с освещением на Тульском переулке. Фото: из архива администрации Смоленска.

Городские власти решают вопрос с освещением на Тульском переулке – на пересечении с улицей Воробьева полностью отсутствует уличное освещение. Местные жители попросили главу города Андрея Борисова решить вопрос с освещением.

- Для решения проблемы необходимо строительство в этом районе новых участков линий электропередач с последующим присоединением их к существующей электрической сети филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленская генерация», - прокомментировали в городской администрации. - Андрей Борисов поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска запустить процедуру конкурса по определению подрядной организации на разработку проектно-сметной документации, чтобы в дальнейшем включить данный участок в план строительства ЛЭП.

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