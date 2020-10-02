В Смоленской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.

На одной из улиц Ельни проводятся ремонтные работы. На ее состояние пожаловался местный житель. Районная прокуратура провела проверку и выявила массу недостатков, которые свидетельствовали о нарушениях требований безопасности.

- Заместитель главы района был привлечен к административной ответственности. Обязанности по устранению нарушений возложены на администрацию района, - сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.