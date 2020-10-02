Памятная доска в честь героев-железнодорожников установлена на вокзале в Вязьме. Фото: пресс-служба МЖД.

Накануне Дня компании ОАО «РЖД» на вокзале в Вязьме состоялось памятное событие - открытие мемориальной доски, посвященной героям-подпольщикам Вяземского железнодорожного узла.

Во время фашистской оккупации на железнодорожном узле в городе Вязьма действовала подпольная группа железнодорожников. Несмотря на охрану железнодорожных объектов, подпольщики загоняли составы в тупики и срывали планы движения немецких эшелонов, засыпали песок в буксы, приводили в негодность приборы на немецкой технике, следующей по железной дороге на фронт. Подрывная деятельность железнодорожников-подпольщиков наносила значительный ущерб противнику. В декабре 1942 года члены вяземского подполья были выданы предателем и расстреляны.

С предложением установить мемориальную доску героям-железнодорожникам в год 75-летия Великой Победы выступил член Союза краеведов России Игорь Долгушев. Он поблагодарил коллектив Смоленского региона МЖД, профсоюзной и ветеранской организаций железнодорожников за реальную поддержку инициативы по увековечению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны.

Памятная доска в честь героев-железнодорожников установлена на вокзале в Вязьме. Фото: пресс-служба МЖД.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника МЖД Юрий Базаров (на фото справа), заместитель председателя Дорпрофжел на МЖД по Смоленскому региону Виктор Волосенков, председатель Совета ветеранов Смоленского региона МЖД Николай Баранов, сотрудники вокзала и локомотивного депо Вязьма – Сортировочная, которому в этом году исполнилось 150 лет.

Как отметил Юрий Базаров, коллектив ОАО «РЖД» хранит верность лучшим традициям отечественных железных дорог, и нынешнее поколение железнодорожников свято чтит подвиг своих героических предшественников.

Во время торжественного открытия мемориальной доски ветеранам и работникам железной дороги были вручены грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.