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В Смоленске мужчине стало плохо и он утонул в пруду

Региональный следком выясняет обстоятельства смерти 42-летнего дачника
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске мужчине стало плохо и он утонул в пруду. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленске мужчине стало плохо и он утонул в пруду. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Региональный следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 42-летнего мужчины, тело которого нашли в пруду на садовом участке, расположенном в деревне Алфимово Смоленского района.

Официальный представитель ведомства Наталья Зуева сообщила, что мужчина находился на своей даче и около пруда ему стало плохо.

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