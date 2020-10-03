В Смоленске собакам и щенкам разрубили головы – соцсети

Пользователи соцсетей рассказали о живодере, который разрубил головы бездомным собакам и щенками. Фото: pixabay.com.

Пользователи соцсетей рассказали о живодере, который разрубил головы бездомным собакам и щенками, нашедшим приют на торговой базе в микрорайоне Южный в Смоленске. Автор поста отметила, что животные любили людей и доверяли им – «все их подкармливали, варили кашу, кто остатки пищи приносил». Отмечается, что убивали только девочек.

Фото: ВКонтакте.

Пользователи соцсети требуют найти живодера и наказать по всех строгости.