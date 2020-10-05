В Смоленске на набережной появилось новое граффити. Фото: администрация г. Смоленска.

На Владимирской набережной в Смоленске появилось новое граффити - уличный художник Flash_one нарисовал портрет князя Григория Потемкина.

Ранее благодаря ему в городе появилась серия граффити известных смолян - писателя-фантаста Азимова и путешественника Пржевальского.

Князь Потемкин родился в селе Чижово Смоленской губернии. Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма, где обладал колоссальными земельными наделами. Основал ряд городов, включая современные областные центры. Создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал.