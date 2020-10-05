В Смоленске лже-газовики оставили старушку без сбережений. Фото: pixabay.com.

85-летняя женщина осталась без сбережений после встречи с лже-газовиками, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Накануне бабушка впустила в квартиру двух неизвестных женщин, которые представились сотрудниками газовый службы и сообщили, что необходимо проверить газовое оборудование. Пока одна из них осматривала плиту на кухне, вторая на некоторое время выходила в комнату.

По факту пропажи денег возбуждено уголовное дело.