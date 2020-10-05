В Смоленске утро понедельника началось с огромной пробки. Фото: ВКонтакте.

Утро понедельника началось с огромных пробок в столице региона. Скопление машин наблюдалось на улицах Попова, где до 10.00 действовала другая схема организации движения, и на улице Большая Советская, где виновником стал поломавшийся микроавтобус, который встал на пешеходном переходе на перекрестке с Коммунистической.

Между тем, в городе продолжается ремонт дорог. Также, как стало известно накануне, еще три улицы дополнительно отремонтируют этой осенью.