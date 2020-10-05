Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу на улице Кирова. Фото: "Подслушано в Смоленске", instagram.com.

В социальных сетях жители областного центра выразили своё недовольство разбитой дорогой на улице Кирова. Вот уже несколько недель во дворе домов №1 и №3 огромные ямы, вокруг валяются куски разбитого асфальта. А рядом детская площадка, где бегают и играют дети.

Разрыли в одном месте, потом в другом, зарыли и забросили, - написал местный житель Константин Кононов.

Смолянин отмечает, что ранее были неоднократные обещания привести дорогу в нормальный вид, но пока ремонт стоит на месте.

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